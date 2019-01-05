Üniversitelerdeki Şiddete Karşı "Ortak Komisyon" Kurulacak

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), üniversitelerde şiddeti önlemek için YÖK tarafından eylem planı hazırlanacağı ve İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, en son Çankaya Üniversitesinde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında "hunharca öldürüldüğü" anımsatılarak, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik hadiseler üzerine harekete geçildiği ve bu üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü ve şiddet olaylarının engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istediği aktarılan açıklamada, Bakan Soylu'nun YÖK Başkanı Saraç'a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade ettiği kaydedildi.

Ortak komisyon kurulacak, tedbirler masaya yatırılacak

Görüşme sonucunda Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Saraç'ın İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de yer alacağı ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı'na sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak."

Kaynak: AA