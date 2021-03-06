Üniversitelerdeki kadın akademisyen sayısı artıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye'deki 170 bin 561 akademisyenin yüzde 45'i kadınlardan oluşuyor.

AA muhabirinin YÖK verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002'de yüzde 13,5 olan kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı, Ekim 2020 itibarıyla yüzde 48,12'ye yükseldi.

Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 15,7'den yüzde 51,87'ye çıktı.

Akademisyen sayısı 2003'te 74 bin 134 iken Ekim 2020'de bu sayı 93 bin 893'i erkek, 76 bin 668'i kadın olmak üzere 170 bin 561'e ulaştı. Toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 44,95 olarak kayıtlara geçti.

Kadın akademisyen sayısı 2002'de 26 bin 2 iken bu sayı 2020'de yaklaşık 3 kat artışla 76 bin 668'e çıktı.

8 bin 889 kadın profesör, 6 bin 514 kadın doçent, 17 bin 698 kadın ise doktor öğretim üyesi unvanıyla akademisyen olarak görev yapıyor. Buna göre toplam 27 bin 861 profesörden yüzde 31,95'i, 16 bin 383 doçentten yüzde 39,77'si, 40 bin 231 doktor öğretim üyesinden yüzde 44'ü kadınlardan oluşuyor.

Akademide kadın öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin sayısı erkekleri geçti. 18 bin 602'si kadın, 18 bin 382'si erkek olmak üzere 36 bin 984 öğretim görevlisi, 24 bin 955'i kadın, 24 bin 147'si erkek olmak üzere 49 bin 102 araştırma görevlisi akademik hayatta yer alıyor.

Üniversitelerdeki kız öğrenci sayıları

Verilerde, üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Türkiye'de bir üniversite programına kayıtlı 8 milyon 76 bin 615 öğrencinin yüzde 48,12'sini (3 milyon 887 bin 135) kız öğrenciler oluşturuyor.

Lisans programlarına kayıtlı 4 milyon 616 bin 632 öğrencinin yüzde 47'si, yüksek lisansa devam eden 304 bin 990 öğrencinin yüzde 46'sı, doktora yapan 99 bin 892 öğrencinin yüzde 46'sı kız öğrenci.

Meslek yüksekokullarında örgün eğitime kayıtlı 1 milyon 9 bin 812 öğrencinin 43,50'sini de (439 bin 298) kız öğrenciler oluşturuyor.

Kadın yönetici oranları

Üniversite yönetimlerine ilişkin verilerde kadın dekanların oranının yüzde 18 olduğu belirlendi. 1388 dekanın bulunduğu devlet üniversitelerinde 216, 409 dekanın bulunduğu vakıf üniversitelerinde 106 kadın dekanlık görevini yürütüyor.

Devlet üniversitelerinde 8, vakıf üniversitelerinde 9 kadın rektör olarak görev yapıyor. Türkiye'deki 17 kadın rektör, 206 üniversitenin yöneticilerinin yüzde 8'ine karşılık geliyor.

Öte yandan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibarıyla "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında eğitim alan 4 bin 274 burslu öğrencinin 2 bin 627'si kadınlardan oluşuyor. Bu sayı, toplam burslu öğrencinin yüzde 61,46'sı.

"Türkiye'deki kadın öğretim üyesi sayısı Avrupa'nın çok çok üstünde seyrediyor"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki kadın öğretim üyesi sayısının Avrupa'nın çok çok üstünde seyrettiğine işaret ederek, "Araştırma görevlisi arasında kadın araştırma görevlileri erkeklerden fazla. Bugünün araştırma görevlileri öğretim üyeleri olacağı için 4 yıl içinde Türk yükseköğretim sisteminde kadın akademisyenler daha fazla olacak. Kadın akademisyen oranı açısından büyük bir ihtimalle Türkiye'nin, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden birisi olması mümkündür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin