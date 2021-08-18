Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve üniversitelerde eğitimin ne şekilde olacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin açılacağı tarihi açıklamıştı. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK 2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ün açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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