Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren yüz yüze yapılacak
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Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren yüz yüze yapılacak

Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren yüz yüze yapılacak
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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