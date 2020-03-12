Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor - Haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel

Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor

ÜNİVERSİTELER için alınan 3 haftalık tatil kararının sadece öğrenciler için geçerli olacağı, idari ve akademik personelin durumunun daha sonra ele alınacağını bildirildi.

12.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:14
Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor

ÜNİVERSİTELER için alınan 3 haftalık tatil kararının sadece öğrenciler için geçerli olacağı, idari ve akademik personelin durumunun daha sonra ele alınacağını bildirildi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerin görüşüldüğü toplantıdan çıkan üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilmesi kararı sadece öğrenciler için geçerli olacak. Bu süre zarfında öğrencilere yönelik, ilk ve orta dereceli okullarda olduğu gibi, uzaktan eğitim veya online eğitim verilmesi söz konusu olmayacak. 3 hafta süresince üniversitelerdeki idari ve akademik personel tatil yapmayacak, ancak önümüzdeki günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın rektörlerle bir araya gelerek idari ve akademik personelin durumunu tekrar değerlendirmesi bekleniyor.

TOPLU ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİBu süreçte devlet ve vakıf üniversiteleri dahil, Türkiye'deki bütün üniversitelerde koronavirüs ile ilgili alınacak tüm kararlar YÖK'ün koordinasyonunda yürütülecek. Yani YÖK'ün bu konuda aldığı kararlara bütün üniversiteler uyacak ve kararlar üniversiteler ile koordineli bir şekilde uygulamaya konacak. Öğrencilerin yapacağı 3 haftalık kesintisiz tatil sonunda, üniversiteler telafi dersleri ve sınavlar konusunda kendi içlerinde düzenleme yapacak. Gerektiği takdirde akademik yıl sonuna süre eklemesinde bulunabilecek. YÖK'ten üniversitelere gönderilen resmi yazıyla, 16 Mart itibarıyla 3 hafta boyunca üniversitelerde yapılması planlanan konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikler iptal edildi. 3 haftalık süre sonunda Sağlık Bakanlığı'nın tekrar tatil kararı vermesi halinde YÖK Başkanı ve rektörlerin yeniden bir araya gelerek değerlendirme yapacakları ifade edildi.

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Ebru Şallı Sinan Akçıl
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 23:20:24. #1.14#