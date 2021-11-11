Üniversitelerde kalite güvencesine ilişkin kurumsal akreditasyon zorunlu hale getirildi

Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) yapılan yönetmelik değişikliği ile üniversitelerde kalite güvencesine yönelik kurumsal akreditasyon zorunlu hale getirildi.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurul tarafından 2016'dan itibaren uygulanan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara yeni bir boyut daha eklendi.

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeler ile artık üniversitelerde niteliğin yükseltilmesi ve rekabet ortamının kalite güvencesine katkı sağlaması amacıyla Kurumsal Akreditasyon Programı'nın uygulanması ve bu uygulama sonucunda üniversitelere yönelik kurumsal düzeyde akreditasyon kararları verilmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemede, akreditasyon sürelerine ve süreçlerine ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına yönelik beş yıl süreyle tam akreditasyon, iki yıl süreyle koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararları verilebilecek.

Kurumsal Akreditasyon, beş yıl süreyle geçerli olacak

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından YÖKAK tarafından seçilecek.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilecek. Ara değerlendirme neticesinde, kurumsal akreditasyon raporunda yer alan gelişmeye açık yanları iyileştiren kurumlara tam akreditasyon kararı, aksi durumda ise akreditasyonun reddi kararı verilecek.

Beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilecek. Ara değerlendirme neticesinde tam akreditasyon koşullarını sürdüremeyen yükseköğretim kurumları için akreditasyonun reddi kararı verilecek.

Kurumsal Akreditasyon Programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanacak.

Yükseköğretimde zorunlu olan kalite güvencesi için akreditasyon getirildi

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yeni düzenlemeye ilişkin, "Düzenleme ile dünyada emsal birçok yükseköğretim sisteminde zorunlu olan yükseköğretimde kalite güvencesi için kurumsal akreditasyon düzenlemesi, kalite güvencesinin sürdürülebilirliği için önemli bir enstrüman olarak Türk yükseköğretim sistemine kazandırılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

173 üniversitenin dış değerlendirmesi tamamlandı

YÖKAK verilerine göre 2021 itibarıyla 173 yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi tamamlandı ve 11 yükseköğretim kurumu, kalite güvence sisteminin en nitelikli ve prestijli değerlendirmesi olan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirildi.

Önceki yıllarda değerlendirilen 58 yükseköğretim kurumunda da izleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Halen 13 üniversitenin dış değerlendirme, 12 üniversitenin kurumsal akreditasyon ve 44 kurumun izleme süreçleri devam ediyor.

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