ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ
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ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ

İstanbul DHATürkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36
ÜNİVERSİTELERDE İNTERNET KESİNTİSİ

DHA

Türkiye genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi.İnternet bağlantısı kesilen 'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi,.


Kaynak: DHA
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