'Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' Vali Su başkanlığında yapıldı

20.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:41

MERSİN (İHA) – Mersin'de 'Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Toplantıda, üniversitelerdeki güvenlik ve asayiş önlemleri ele alındı.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Veli Köroğlu katıldı. Toplantıda, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oğuz Kaymaz ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hacı Ahmet Turgut da hazır bulundu.



Üniversitelerde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş önlemlerinin ele alındığı toplantıda, öğrencilerin üniversitelerde huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için alınan tedbirler ve ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışması konuları görüşüldü.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Turgut tarafından üniversitelerde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili sunum gerçekleştirilen toplantıda, görüş alışverişi ve bilgilendirme de yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA