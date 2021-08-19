Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son Dakika: Koronavirüs aşılamaları devam ederken milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili kararlara dikkat kesildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceliğin okullarda yüz yüze eğitime dönüş olduğunu söylemişti. Peki, Bu sene üniversiteler açılacak mı? YÖK Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son Dakika: 2020 Mart ayından beri eğitimine online devam eden üniversite öğrencileri kampüslerine ne zaman döneceklerini araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bu sene üniversiteler açılacak mı? YÖK Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI 2021?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatıldı. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" denildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. Böylelikle üniversiteler açılacak.