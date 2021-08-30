Üniversiteler yarın mı açılacak? Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler 31 Ağustos mu 6 Eylül mü 13 Eylül mü açıklacak?

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yarın mı açılıyor, haftaya mı açılacak? gibi soruların cevaplarını merak etti. Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Fakat üniversitelerin ne zaman açılacağı tam belli değil. Çünkü üniversitelerin kendi akademik takvimleri farklı olabiliyor. Peki, Üniversiteler yarın mı açılacak? Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler 31 Ağustos mu 6 Eylül mü 13 Eylül mü açıklacak? İşte tüm detaylar...

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler tarafından en çok merak edilen "Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi!" konu ve soruları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim veren Üniversitelerin bu yıl uzaktan mı yoksa yüz yüze mi eğitim vereceği merak edilen bir diğer konu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yayınladığı duyuruya göre Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Fakat üniversitelerin akademik takvimi okuldan okula değişebiliyor. Bundan dolayı üniversitelerin tam açılma tarihi akademik takvimde yazacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

YARIN OKUL VAR MI? 31 AĞUSTOS OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Buna göre yarın öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak. Fakat öğrenciler için okullar haftaya 6 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÜNIVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu. Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

Yani Üniversitelerin online mı, yoksa yüz yüze mi olacağı 13 Ağustos 2021 tarihindeki aşılama ve vaka sayılarına paralel olarak karar verilecek.