Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
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Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı

08.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 23:22

Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı Kiralık dairelere talep olmayınca fiyatlar da düştü Kocaeli'de kiralık dairelerin yüzde 35'ini dolduran öğrencilerin yokluğu emlak sektörünü etkiledi Korona virüs salgınıyla birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi...

Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı

Kiralık dairelere talep olmayınca fiyatlar da düştü

Kocaeli'de kiralık dairelerin yüzde 35'ini dolduran öğrencilerin yokluğu emlak sektörünü etkiledi

KOCAELİ - Korona virüs salgınıyla birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sonucu Kocaeli'de kiralık daireler boş kaldı. Ev sahipleri ise öğrencilerin gelmemesi nedeniyle kira fiyatlarını azaltmak zorunda kaldılar.

Korona virüs salgını döneminde en çok etkilenen sektörlerden birisi de emlak sektörü oldu. Virüsün yayılması korkusuyla vatandaşların kiralık dairelere olan ilgisi iyiden iyiye azaldı. Özellikle kiralık konutların büyük bir kısmını teşkil eden üniversite öğrencilerinin, okullarının açılmaması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte kiralık daireler boş kaldı. Talep olmayınca, bin liraya verilen evlerin kira bedelleri 800 lira seviyelerine düştü. Vatandaşların pandemi döneminde müstakil evlere rağbet gösterdiğini söyleyen emlakçılar ise sektöre olan talebin sene sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğini ön görüyor.

"Kiralık dairelere talep yok"

Korona virüs nedeniyle özellikle kiralık konutlarla ilgili taleplerin minimuma düştüğünü söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Özellikle üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimi, okullarının açılmaması durumları sonrasında tabii ki kiralık dairelere talep yok. Talep olmadığı gibi bir de istenilen rakamlarda biraz daha alt rakamlara düşmeye başladı. Tabii bu site içerisinde olan 2 bin liranın, 3 bin liranın üzerindeki daireler olsun, merkezdeki daireler olsun, site aidatları ödenmiyor, apartmanın ortak giderleri ödenmiyor ve mal sahipleri de burayı kiraya veremiyorlar. Tabii şimdi örneğin 2+1 bir daireyi bir öğrenci bin liraya kiralayacaksa şimdi 'Keşke gelseler de 800 liraya kiraya versek' düşüncesi oluştu. Kiralık durumlarla ilgili bu sene böyle gidecek. Öğrencilerden ziyade bir de tabii evini taşımak isteyen veya evini biraz daha büyük bir eve geçmek isteyenler de hareket edemiyor. Sebep, korona virüsün esnasından dolayı, taşınma esnasında bir hastalık bulaşabilir, bundan dolayı da çok çekiniyorlar. Bir de eğer konut değiştireceksek veya başka bir yerde kiraya çıkacaksak, ya da başka bir ev satın alacaksak daha çok müstakil tarzlı, bahçe içerisinde olan müstakil evlerde daha fazla talep olmaya başladı bununla birlikte. Bu süreç ne kadar gider, ne kadar ilerler onu pek bilemiyoruz. İsteğimiz ve umudumuz bir an önce ülkemizin de dünyamızın da korona virüsten bir an evvel kurtulması" şeklinde konuştu.

Kocaeli'deki kiralık konutların yüzde 35'ini öğrenciler dolduruyor

Kocaeli'ye her sene yaklaşık 17 bin öğrencinin geldiğini kaydeden Hacıoğlu, "Bu 17 bin öğrencinin bir çoğu ilk etapta yurtları tercih ediyor. Daha sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra konutları tercih ediyorlar. Kocaeli'deki kiralık konutların yüzde 30'unu, belki yüzde 35'ini öğrenciler teşkil ediyor. Bu süre böyle geçer. Önümüzdeki yıl bunun tam tersi de olabilir. Çok daha fazla rağbet olabilir. Çünkü öğrenciler gelecek ve konut ihtiyacı olacak. Önümüzdeki süreç biraz daha hareketli olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı
Üniversiteler uzaktan eğitime geçince kiralık daireler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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