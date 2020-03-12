Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil? Üniversiteler tatil oldu mu? Dünyayı saran koronavirüs salgını Türkiye'ye de geldi ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde önlemler alınmaya devam ediyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında toplanan kurulda üniversitelerde alıncak koronavirüs önemleri konuşuldu. Peki, hangi üniversite kaç gün tatil? Hangi üniversite ne önlem aldı?

Üniversiteler tatil olur mu sorusu koronavirüsün Türkiye'ye gelişiyle gündeme geldi. Coronavirüsün görüldüğü birçok ülkede okullar başta olmak üzere birçok iş yeri de çeşitli önlemler aldı. Diğer ülkelerde okullar tatil edildi ve iş yerleri ise uzaktan çalışılması gerektiğine karar verdi. İşte, Türkiye'de tatil olan okullar neler? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında toplanan kurul, corona virüs ile ilgili kritik görüşmeyi gerçekleştirdi. Ancak kurulda alınan kararlar ve konuşulanlar hakkında bir açıklama yapılmadı. Bazı üniversiteler resmi karar açıklanmadan hemen önce eğitime ara verdiklerini bildirdi.

Koronavirüs toplantısı, Saraç başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan çeşitli üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla düzenlendi.

HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL OLDU?

Corona virüs nedeniyle ara tatillerini öne çeken veya eğitime ara veren üniversiteler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüsden ötürü 20-26 Nisan arasında yapılacak bahar tatiline 16-29 Mart arasında girmiş olacak. Böylelikle ara tatil iki haftaya çıkarıldı.

MEF Üniversitesi, İngilizce hazırlık sınıflarının internet üzerinden ders almalarına karar verirken, hazırlık sınıfı dışındaki tüm bölümlerin 12-13 Mart günlerinde tatil olacağını açıkladı. 16-20 Mart tarihlerinde de tüm dersler internet üzerinden yapılacak.

Kadir Has Üniversitesi, bahar tatilini öne çeken okullar arasında yer aldı. Tatil 11-20 Mart tarihlerinde olacak. Üniversitede 23 Mart günü dersler başlayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi, 16-30 Mart tarihleri arasında derslere uzaktan devam edileceğini bildirdi.

Antalya AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanlarının dezenfekte edileceği kaydedildi.

Antalya AKEV Üniversitesi, dezenfekte işlemleri nedeniyle eğitime 2 gün ara verileceğini açıkladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 30 Nisan'a kadar personelin yurt dışına çıkışlarını durdurdu ve görevlendirmeleri iptal etti. Ayrıca yurt dışından gelen öğrencilerin de programlarını ve Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi'ni de iptal etti.

Nişantaşı Üniversitesi, uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformuyla eğitime devam edeceklerini açıkladı.