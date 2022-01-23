Üniversiteler tatil mi? Son dakika üniversite haberleri! İstanbul'da ünilerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi?

Dün akşamdan bu yana süren yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun Kar yağışı sebebiyle pek çok önlem alındı. Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da ünilerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte, son dakika üniversite haberleri