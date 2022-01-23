Üniversiteler tatil mi? Son dakika üniversite haberleri! İstanbul'da ünilerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi?
Dün akşamdan bu yana süren yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun Kar yağışı sebebiyle pek çok önlem alındı. Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da ünilerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte, son dakika üniversite haberleri
İSTANBUL (Haberler.com) - Üniversiteler tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yoğun kar yağışı İstanbul'da hayatı felç ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika üniversite haberlerine dair detayları verdi.
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Dün akşamdan bu yana süren yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun Kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.
SON DAKİKA ÜNİVERSİTE HABERLERİ
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.