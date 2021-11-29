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Üniversiteler tatil mi?

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Üniversiteler tatil mi?

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Binlerce üniversite öğrencisi ise Üniversiteler tatil mi? sorusunu araştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun pek çok bölgesinde hayatı felç eden fırtınaların ardından yarın için de uyarılarını sıraladı. 30 Kasım Salı günü için 9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı verildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bir çok ilde üz yüze eğitime ara verildi.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Ancak üniversite öğrencileri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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