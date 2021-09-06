Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Bugün ilkokul, ortaokul, ve lise sınıflarının okula başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin aramaları hızlandı. 2021-2022 Eğitim yılında üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler yüz yüze eğitim görecek mi? öğrenciler araştırmakta. Peki, Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde dersler ne zaman başlıyor? İşte üniversitelerde 2021-2022 akademik takvimi ve eğitimi nedir?

Geçtiğimiz eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünü evde geçiren öğrenciler, yeni dönemde fakültelerine dönebilecekler mi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. YÖK, salgını seyrine göre üniversitelerde program bazında yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabileceğini açıkladı. Peki, Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Üniversitelerde dersler ne zaman başlıyor? İşte üniversitelerde 2021-2022 akademik takvimi ve eğitimi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını ifade etmişti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.