Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021 Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor sorusu milyonlarca üniversite öğrencisinin, yaklaşan ikinci dönem öncesi odaklandığı konulardan oldu. 2020-2021 Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacağı ile ilgili son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. MEB'e bağlı okullarda 15 Şubat'ın işaret edilmesinin ardından üniversite öğrencileri de ikinci dönem için beklentilerini arttırdı. YÖK Başkanı Prof. Dr Saraç, kararın Sağlık Bakanlığı'nca görüşülerek verileceğini bildirdi. 2021 Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÖK Başkanı Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için alacaklarını ifade ederken, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'Üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.

İKİNCİ DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, "Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz." diye konuştu.

AŞI PROGRAMI ÖNEM TAŞIYOR!

YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı göndermişti.

İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı.