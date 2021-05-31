Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? 31 Mayıs kabine toplantısı kararları nelerdir?

Herkesin merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşmeye yönelik alınan kararları açıkladı. En çok merak edilen konulardan olan eğitim, okulların ve üniversitelerin açılmasına yönelik açıklama da yapıldı. Peki, Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? 31 Mayıs kabine toplantısı kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Herkesin merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşmeye yönelik alınan kararları açıkladı. En çok merak edilen konulardan olan eğitim, okulların ve üniversitelerin açılmasına yönelik açıklama da yapıldı. Peki, Üniversiteleraçıldı mı, ne zaman açılacak? 31 Mayıs kabine toplantısı kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan eğitim, okulların ve üniversitelerin durumunun ne olacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı kabine toplantısı sonrası konuya yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre;

"2021-2022 eğitim -öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak."

Üniversiteler eğitim ve öğretim hayatına 13 Eylül'de başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

-Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.