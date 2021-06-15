Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversiteler için de "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada üniversiteler için de "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."

13 EYLÜL'DEN ÖNCE AŞI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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