Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi!
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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi!

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi!
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Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu son günlerde en çok merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim yapan üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitimin olup, olmayacağı son dönemde öğrenciler tarafından araştırılmakta. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi!

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler tarafından en çok merak edilen "Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi!" konu ve soruları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim veren Üniversitelerin bu yıl uzaktan mı yoksa yüz yüze mi eğitim vereceği merak edilen bir diğer konu. İşte detaylar...

ÜNIVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yayınladığı duyuruya göre Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

ÜNIVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu. Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

Yani Üniversitelerin online mı, yoksa yüz yüze mi olacağı 13 Ağustos 2021 tarihindeki aşılama ve vaka sayılarına paralel olarak karar verilecek.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte Üniversitelerin açılış tarihi! - Haberler
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