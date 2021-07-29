Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor?
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Covid-19 pandemisi nedeniyle son 1 buçuk yıldır eğitime uzaktan devam eden üniversite öğrencileri, aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte eylülde kampüslere dönmeye hazırlanıyor. Peki, Üniversiteler hangi tarihte açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor?

Aşılama sürecinde18 yaşa kadar inilmesinin ardından, üniversitelerin açılmasına yönelik olan beklentiler de artıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle son 1 buçuk yıldır eğitime uzaktan devam eden üniversite öğrencileri, aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte eylülde kampüslere dönmeye hazırlanıyor. Peki, Üniversiteler hangi tarihte açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, yaptığı konuşmada "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AŞILAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

"13 EYLÜLDEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AŞILARINI OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

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