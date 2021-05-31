Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu!

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu! oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası geçerli olacak normalleşme kararlarını açıklıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR? TARİHİ BELLİ Mİ?

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül tarihinde başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık. 19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES'E TEBRİK

19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik. Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.

OTOYOL PROJELERİ

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

FİLYOS LİMANI HİZMETE AÇILIYOR

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

"KATETMEMİZ GEREKEN ÇOK MESAFE VAR"

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için katetmemiz gereken daha çok mesafe var.

POLONYA'YA İHRAÇ EDİLEN SİHA'LAR

Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.