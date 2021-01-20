Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

20.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:39
Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Yarı yıl tatiline kısa bir süre kala yurt genelinde bir çok öğrencimiz üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunu merak ediyor? Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Yrı yıl tatiline kısa bir süre kala yurt genelinde bir çok öğrencimiz üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunu merak ediyor? Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı.Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek. 2 hafta sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan" İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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