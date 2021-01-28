Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze devam eden eğitim, online olarak devam etti. Son ay itibari ile günlük vaka sayılarında düşüş yaşanması yüz yüze eğitime geçilecek mi? sorusunu akıllara getirdi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı?

Milyonlarca üniversitesi öğrencinin 2020-2021 yılı öğretim yılı eğitiminin yüz yüze devam edip edemeyeceğini merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Detaylar haberimizde.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklamasında: "Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1, 1.5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görüp, ona göre karar verelim." ifadelerinde bulundu Yani, üniversitelerin açılıp açılmaması kararını, koronavirüsün seyri belirleyecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5.000-7.000 arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklediğimiz mücadele gücü olan aşı uygulanabilir hale geldi. 30 Aralık'ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama dönemini başlatmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanemize gelerek ilk doz aşısını yaptırdı. Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız. Bilim Kurulumuzun önerileri ile hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandı. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.