Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı tercih tarihlerini bekliyor. Puanlarına ve başarı sıralamalarına göre tercihte bulunacak olan öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz tarih belli olmadı. 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre farklılık gösterebiliyor.