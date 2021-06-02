Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu! oldu. Okullarda yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. 2021-2022 eğitim döneminin başlayacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı...