Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler açılacak mı merak konusu oldu. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam etme ihtimali olan üniversiteler, 2020-2021 döneminde uzaktan eğitim mi yapacak? MEB,okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?
11.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:18

YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin yapılmasıyla üniversite eğitimi için gün sayan öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin yeni dönemde uzaktan eğitim yapabileceğini ifade etmişti. İşte, ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs tedbirleri devam ederken, MEB okulların açılacağı tarihi 31 Ağustos olarak duyurmuştu. YÖK ise üniversitelerin açılacağı tarih hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle üniversitelerin önceki yıllarda olduğu gibi Eylül ayında açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil. YÖK Başkanı olarak, verebileceğim en doğru ve sağlıklı bilgi, üniversitelerimizin bulundukları bölgelerin, şehirlerin coğrafi ve yerel özelliklerini de dikkate alarak Covid-19 krizinin dinamiklerinin devam etmesi halinde gelecek eğitim yılı için her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmakta olduklarıdır" dedi.

YÖK olarak, bu alanda rektörler ve ilgili kurullar ile tartışarak aldıkları ve neredeyse her hafta yeniden gözden geçirdikleri çerçeve yasalar ve yönetmelikleri üniversitelere gönderdiklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, yeni eğitim yılı konusunda, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz. Tabii ki dileğimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmektir. Ancak Covid-19 pandemisindeki güncel verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek dünyanın pek çok ülkesinde, uzaktan eğitimin gelecek eğitim yılında da devam edebileceğini gözlemlemekteyiz" mesajını verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Covid-19 salgını nedeniyle kapılarını kapatan üniversitelerde bahar döneminde verilen uzaktan eğitim ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Üniversitelerimizin fiziki olarak kapalı olduğu 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, bahar döneminde yükseköğretim kurumlarında örgün olarak açılması gereken 736 bin 341 ders sayısı uzaktan eğitim ile 663 bin 808 olarak gerçekleşmiş, yani tüm derslerin yüzde 90,1'i uzaktan eğitim ile verilebilmiştir. Bu oran sosyal bilimlerde yüzde 91, fen bilimlerinde yüzde 78, mühendislik bilimlerinde yüzde 77, sağlık bilimlerinde ise yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında ve dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, tüm yaşanan zorluklara rağmen bu oranlar bir başarıyı göstermektedir."Üniversitelerde yeni eğitim yılında da uzaktan eğitimin ön planda olabileceğinin sinyalini veren Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ağır salgın dönemi, bu ciddi kriz, bu zor günler, dijital öğrenmenin en azından bir süre daha alternatif olmaktan daha da öte bir anlayış ile kullanılacağını bize göstermektedir. Dijital teknolojilerin neden olduğu bu değişimler, yükseköğretimde yeni mesleklerin de önünü açıyor. Nesnelerin interneti, robot teknolojileri, dijital pazarlama, makine öğrenmesi gibi meslekler lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yoğun ilgi görüyor. Bu alandaki yeni teknolojilerin desteklenmesini, ağ yönetimi, siber güvenlik, canlı video eğitimleri ve bütün bu kavramlara entegre olmayı yükseköğretimde teşvik etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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