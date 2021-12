Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı'nda ADÜ temsil edildi

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ' Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı'nda ADÜ'yü temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona eren programda Kasapoğlu, sporu geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Sporun her branşının ve gençlerin desteklenmesinin önemine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sportif malzeme açısından yerlileşme hamlesi var. İnşallah bunları ithal eden değil ihraç eden ülke hedefine de hızla ilerleyeceğiz. Milli sporcu bursumuz ülkemizin yarınları adına önemli bir hamleydi. Sporcularımızın eğitim mi spor mu ikileminin tamamen sona ermesi için önemli bir hamle oldu. Bizlere her zaman daha çok çalışmak düşüyor. Çünkü biz biliyoruz ki, iki günü eşit olan ziyandadır. Sporun her branşını ve gençlerimizi daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Gençlerimizin daha fazlasını yapabileceğine de inanıyoruz" dedi.

Sporun, her şeyden önce fiziksel sağlık demek olduğunu ruhsal sağlığı da beraberinde getirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bizler üniversitelerimizin yanındayız. Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerimiz müthiş bir potansiyeldir. Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldık. O yüzden sporu genciyle, yaşlısıyla, engelli, engelsiz herkesin gelişimine açık bir vizyon geliştiriyoruz. El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz. Bu toplantının çıktıları bizler için çok önemli, bu camianın bir ferdi olarak bu toplantının çıktılarından da bizzat istifade edeceğim" diye konuştu. - AYDIN