Üniversiteler Eylül ayında mı açılıyor? Üniversiteler Eylül'ün kaçında açılacak? 13 Eylül hangi gün?
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Üniversiteler Eylül ayında mı açılıyor? Üniversiteler Eylül'ün kaçında açılacak? 13 Eylül hangi gün?

Üniversiteler Eylül ayında mı açılıyor? Üniversiteler Eylül'ün kaçında açılacak? 13 Eylül hangi gün?
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Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu! oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlayacak? Üniversiteler Eylül ayında mı açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası geçerli olacak normalleşme kararlarını açıklıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu mu? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları sonucu! Üniversiteler Eylül ayında mı açılıyor? Üniversiteler Eylül'ün kaçında açılacak? 13 Eylül hangi gün?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR? TARİHİ BELLİ Mİ?

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül tarihinde başlayacak.

Üniversiteler 13 Eylül Pazartesi 2021 yılında açılacaktır.

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

- Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

- Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.

- Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecek.

- Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

- Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecek.

- Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

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Üniversiteler Eylül ayında mı açılıyor? Üniversiteler Eylül'ün kaçında açılacak? 13 Eylül hangi gün? - Haberler
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