Üniversiteler Çalışmalarını Çevreleri ile Bütünleşerek Yapmalı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, üniversitelerin sadece bilgiyi aktaran yerler olarak görülmemesi, çalışmalarını bulundukları çevre ile bütünleşerek yapması gerektiğini söyledi.

Bakan Demircan, kentteki bir otelde düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Demircan, AK Parti iktidarı olarak Türkiye'deki bütün şehirlere üniversite kazandırdıklarına işaret etti.

Üniversite-sanayi iş birliğini önemsediklerini, iş birliğinden çıkan sonuçların ülkeye fayda sağlayacağını vurgulayan Demircan, üniversite sayısını daha da artıracaklarını belirtti.

Samsun'un da ikinci devlet üniversitesine kavuşacağını dile getiren Demircan, "Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Samsun'umuza hayırlı olsun. Üniversiteler sadece bilgiyi aktaran yerler olarak görülmemeli. Çalışmalarını bulundukları çevre ile bütünleşerek yapmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak ile kurum müdürleri, iş adamları, rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri katıldı.