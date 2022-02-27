Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası tamamlandı - Haberler

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Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası tamamlandı

AA - Spor
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Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası'nda Çorum Hitit Üniversitesi şampiyon oldu.

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası'nda Çorum Hitit Üniversitesi şampiyon oldu.

Kayak merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Merkezde, 10 üniversiteden 50 sporcunun katılımıyla dün başlayan kar voleybolu turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Şampiyona, Hitit ve Erciyes üniversiteleri arasında oynanan final müsabakasıyla son buldu.

Turnuvada final maçını kazanan Hitit Üniversitesi birinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üçüncü oldu.

Kupa ve madalya töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası tamamlandı

Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası tamamlandı

Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Turnuvası tamamlandı

AA - Spor

Hitit Üniversitesi, Toros Dağları, Üniversiteler, kar, Spor, Haberler

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