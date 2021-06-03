Üniversiteler açılıyor mu 2021? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran kararları...
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Üniversiteler açılıyor mu 2021? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran kararları...

Üniversiteler açılıyor mu 2021? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran kararları...
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Üniversitelerin açılış tarihi araştırmalar 1 Haziran kararları sonrasında da takip edilmeye devam ediyor. Yüzbinlerce öğrenci "Üniversiteler açılıyor mu, ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Haziran kararları...

1 Haziran kararları ile üniversitelerin açılış tarihi netleşti. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihini bildirdi. Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşık 1 aylık bir süre kalması nedeniyle ve üniversitelerde aşılama çalışmalarına henüz başlanmaması durumu göz önüne alınırsa bahar döneminde üniversitelerin açılması beklenmiyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yüz yüze açılmasına yönelik açılamada bulundu. Buna göre; 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılında 13 Eylül itibariyle açılacak.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir.

Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir.

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