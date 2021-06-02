Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı?
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Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı?
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Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son dakika açıklamasına göre 2021 yılında üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Peki, Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son dakika açıklamasına göre 2021 yılında üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Peki, Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

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