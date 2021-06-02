Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son dakika açıklamasına göre 2021 yılında üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Peki, Üniversiteler açılıyor mu? 13 Eylül 2021 tarihinde üniversiteler açılacak mı?