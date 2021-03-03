Üniversiteler açıldı mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Üniversitelerde corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Peki, üniversiteler açıldı mı? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. Kahvehanelerin açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Peki, Üniversiteler açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan ve az önce sona eren kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarını sürdürüyor. Üniversitelerin açılmasına ilişkin detay verilmesi halinde buradan öğrenebileceksiniz…

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Bakan Koca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

YÖK BAŞKANI SARAÇ DUYURDU

Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: "Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor.

Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."