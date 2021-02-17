Üniversiteler açıldı mı? 2021 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?
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Üniversiteler açıldı mı? 2021 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

17.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:47
Üniversiteler açıldı mı? 2021 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

YÖK üniversitelerde bahar döneminde yapılacak eğitim şeklini açıkladı. Milyonlarca öğrenci Üniversiteler açıldı mı? 2021 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı, gibi soruları yanıtlarını araştırırken bu soruların yanıtların bulmuş oldu. Peki, üniversiteler açıldı mı?

Uzun süredir üniversitelerde uzaktan eğitim veriliyordu ve öğrenciler üniversiteler açıldı mı? 2021 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı gibi soruların yanıtlarını merak ediyordu. YÖK'ten gelen açıklama ile Üniversiteler açıldı mı? 2021 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı gibi sorula yanıtını buldu.

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldı.

ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirtti.

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