Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan kısıtlama kararlarından biri de eğitimde uygulanan uzaktan eğitim kararı olmuştu. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime geçiş kararıyla beraber gözler üniversitelerde alınacak karara çevrildi. Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan kısıtlama kararlarından biri de eğitimde uygulanan uzaktan eğitim kararı olmuştu. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime geçiş kararıyla beraber gözler üniversitelerde alınacak karara çevrildi. Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Eğitim öğretimde bahar dönemine başlayan binlerce yükseköğretim öğrencisi uygulamalı derslerini yüz yüze, teorik derslerini ise online sistemden almaya devam ediyordu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçişin adımları atılmaya başlarken gözler YÖK'ten gelecek olan açıklamaya çevrildi. Bu noktada yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;

Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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