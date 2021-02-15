Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması nedir?

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Bahar döneminde yüz yüze eğitime başlanabilmesi için YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. Konu hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Bahar döneminde yüz yüze eğitime başlanabilmesi için YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. Konu hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili olarak "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt vermişti. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim."