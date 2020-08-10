Üniversiteler açılacak mı? YÖK tarafından açıklamalarda neler var? Üniversiteler açılmalı mı? Uzmanlar üniversitelerin açılması hakkında neler dedi?
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Üniversiteler açılacak mı? YÖK tarafından açıklamalarda neler var? Üniversiteler açılmalı mı? Uzmanlar üniversitelerin açılması hakkında neler dedi?

Koronavirüs sebebiyle geçen dönem online derslere geçiş yapılmıştı. Yeni dönem ile birlikte online ders olup olmayacağı merak ediliyor. Üniversiteler açılacak mı? gibi sorular sıkça sorulmakta.

Üniversiteler açılacak mı? YÖK tarafından açıklamalarda neler var? Üniversiteler açılmalı mı? Uzmanlar üniversitelerin açılması hakkında neler dedi?
10.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:00

2020-2021 yılı öğretim yılında üniversitelerin akıbeti merak konusu. Yüksek Öğretim Kurumu'nun yapacağı açıklama ile üniversitelerin açılış tarihi belli olacak. Yaz öncesi uzaktan eğitim sağlanıyordu. Bu dönen uzaktan eğitim olacak mı? sorusu yanıtını bekliyor.

Üniversiteler açılacak mı? YÖK tarafından açıklamalarda neler var? Üniversiteler açılmalı mı? Uzmanlar üniversitelerin açılması hakkında neler dedi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Tahminlere göre Eylül ayında okulların açılması beklenmektedir. Üniversiteler hakkında detayları haber sitemizden takip edebilirsiniz.

Üniversiteler açılacak mı? YÖK tarafından açıklamalarda neler var? Üniversiteler açılmalı mı? Uzmanlar üniversitelerin açılması hakkında neler dedi?

ÜNİVERSİTELER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM SÖZ KONUSU MU?

Uzaktan eğitim konusuna değinen Saraç, bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

Üniversiteler açılacak mı? YÖK tarafından açıklamalarda neler var? Üniversiteler açılmalı mı? Uzmanlar üniversitelerin açılması hakkında neler dedi?

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