Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler açılıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzaktan eğitim yapan üniversiteler hakkında açıklamada bulunarak yüz yüze eğitime geçişi değerlendirdi. Binlerce öğrenci ve velinin merak ettiği ''Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?'' sorusu yanıt buldu.

Üniversiteler bir süredir uzaktan eğitim yapıyor. İlkokul ve liselerin 21 Eylül ve 12 Ekim tarihlerinde aşamalı yüz yüze eğitime geçmelerinin ardından gözler, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarih için Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e çevrildi. İşte, üniversiteler açılıyor mu sorusunun yanıtı...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istese de Sağlık Bakanlığı'nın önerisinin ardından eğitimler neredeyse tüm üniversitelerde online yapılır hale geldi.Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu. Hala Sağlık Bakanlığı ve YÖK, üniversitelerin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Koca, üniversitelerin açılması konusunda değerlendirmede bulunarak; "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLMALI?

* Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir.

* Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı vb.) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir.

* Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı "Tersyüz" uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir. Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan 75 konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli olarak işlenebilir.