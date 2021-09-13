Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniler açılacak mı? Üniversitelerde yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. 6 Eylül tarihinde okulların açılmasının ardından üniversitelerin açılış tarihine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE AÇILACAK MI?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

''Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversite öğrencilerinin merakla araştırdığı üniversitelerin açılış tarihi gündemden düşmüyor. Üniversitesinin açılacağı güne göre yerleşme planı yapan öğrenciler için detayları sizler için derledik.

Üniversitelerde eğitim döneminin başlayacağı tarih geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi. Ancak üniversiteler takvimlerini özel olarak da düzenleyebilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi: Eğitim yılı 13 Eylül'de başlayacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi: YÖK'ün kararı ve aşılanmaların artmasına paralel olarak 14 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamayı planlıyor.

Marmara Üniversitesi : 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Programlardaki derslerin en fazla yüzde 40'ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze eğitimle başlayacak.

Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi de yeni akademik yılda yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Üniversite senatosu tarafından alınan karara göre teorik ve uygulamalı dersler gerektiği durumlarda çevrim içi yapılabilecek. Üniversitenin akademik yılı 28 Eylül'de başlayacak.

Hacettepe Üniversitesi: A kademik yıl 27 Eylül'de başlıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretim 4 Ekim tarihinde yüz yüze eğitimle başlayacak.

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