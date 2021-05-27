Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman 2021? YÖK'ten açıklama!
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Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman 2021? YÖK'ten açıklama!

Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman 2021? YÖK'ten açıklama!
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Online olarak devam üniversite eğitimi yüz yüze eğitime dönecek mi? Kademeli normalleşme süreci devam ederken Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman 2021? YÖK'ten açıklama!

Online olarak devam üniversite eğitimi yüz yüze eğitime dönecek mi? Kademeli normalleşme süreci devam ederken Üniversiteler açılacak mı? Üniversite sınavı ne zaman 2021? YÖK'ten açıklama!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

AA'nın haberine göre, Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır.

Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir. Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2021?

ÖSY'nin takvimine göre, YKS, 26-27 Haziran'da yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları yapılacak.

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