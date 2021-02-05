Üniversiteler açılacak mı? Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında eğitim hayatında çeşi

Üniversiteler açılacak mı? Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında eğitim hayatında çeşitli düzenlemelere gidildi. Öğrenciler okulların açılacağı tarihi merakla beklerken Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

1 yıla yakın süredir pandemi sosyal hayatta eşitli değişikliklere neden oldu. En büyük değişimlerden biri de eğitim alanında oldu ve uzaktan eğitime geçildi. Peki, üniversiteler açılacak mı? Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart tarihinde ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde okullar açılacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecekler.1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Başkan Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.