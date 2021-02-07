Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi mi?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi mi?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi mi? İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı sorusu ile beraber YÖK'ten gelecek olan son dakika açıklamalarını bekleyen yüz binlerce üniversite öğrencisi, gelişmeleri yakından takip ediyor. Gelen son dakika haberine göre, YÖK, 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığından "acil görüş" bildirilmesini istedi. Öte yandan, YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerin açılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte, merakla beklenen üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve son gelişmeler;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.