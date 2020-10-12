Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

Binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi, ''Üniversiteler açılacak mı?'' sorusunun yanıtını arıyor. Koronavirüs riski nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, YÖK'e bağlı okulların uzaktan eğitim süreçlerine devam etmesini önermişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doprultusunda YÖK'e bağlı üniversiteler eğitimine uzaktan devam etme kararı almıştı. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde uygulanacak covid-19 tedbirleri adlı kılavuz yayımladı. Üniversitelerin büyük bölümü yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime devam edeceklerini duyurmuştu. İşte, üniversitelerin açılmasına dair detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin 1 Ekim'de açılamsına yönelik çalışma yürüttüklerini bildirmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı önerisi doğrultusunda bir süre daha yükseköğretim kurumlarında eğitimin, uzaktan eğitim şeklinde devam etme kararı alındı.Buna göre 127 devlet üniversitesinin neredeyse tamamı güz döneminde uzaktan eğitim modelini benimsemişti. Diğer yandan YÖK'den de yüz yüze eğitime geçiş dahil olmak üzere üniversitelerin, bölümlerin nasıl ve ne şekilde açılacağı hakkında bir takvim yayımlanmadı.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ KILAVUZU

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversitelerin salgın sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile araştırmalarına ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edebilmesi için güvenli kampüs ortamlarını sağlamaları önemlidir. Kılavuz bu bağlamda bir başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanmıştır. Bununla birlikte salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile yerel otoritelerin kararları da yakinen takip edilmelidir." ifadelerini kullandı. Kurum'dan yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiler şöyle:

- Akademik-idari personel ile öğrencileri salgından korumaya yönelik tedbirler

YÖK –TSE iş birliği hazırlanan kılavuzda, Kovid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi. Kılavuzda ayrıca eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekânların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı.

- Salgına yönelik uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında

Kılavuza göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının da takip edilmesi ve ona göre uygulamalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret edilen kılavuzda, "Üniversiteler koronavirüs komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi, alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabilmelidirler. Bu bağlamda yüz yüze yapılabilecek olan teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, staj ve iş yerinde mesleki uygulamalarda da kişisel koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

- Vaka ve temaslı durumunda ne yapılacak?

Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması durumunda "temaslılar" ve "yakın temaslıların" tespit edilerek ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yakın temaslıların hemen izole edilmesi bilgisine yer verildi.?

- Maske kullanılmalı, ortamlar sıkça havalandırılmalı

Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekânlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.

- Kişisel hijyen ve ortak kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu

Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalıdır. Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.

- Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi önerisi

Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekânlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılmalıdır. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır. Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmelidir.

Kılavuzda ayrıca "Dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanması daha uygun olacaktır. Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmelidir" şeklinde tavsiyelerde de bulunuldu.