Üniversiteler açılacak mı? Hangi üniversiteler ne zaman açılacak, açılış tarihleri nedir? YÖK'ten açıklama geldi mi?

2020 Üniversiteler ne zaman açılacak? Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten açıklama geldi mi? YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer almaktadır.

2020 Üniversiteler ne zaman açılacak? Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten açıklama geldi mi? YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer almaktadır.

Ekim ayına gelinmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, üniversitelerin açılmasının önemli olduğunu ancak bu konunun salgının seyrine göre şekilleneceğini belirterek açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek. Günlük yeni tanı konan hasta sayısı, ağır hasta sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Önümüz son bahar ve kış ayları, bu aylarda sadece Covid-19 değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da neden olduğu hastalıkların da artış eğiliminde olduğunu biliyoruz. İnsanlar kış aylarında daha fazla kapalı ortamda vakit geçiriyor ve bu ister istemez insanlar arasında azalmasına sebep oluyor. Önümüzdeki aylardaki vaka artış hızını mutlaka üniversitelerin açılması kararından önce görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER HANGİ TEDBİRLERLE AÇILIR?

Üniversitelerin açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan öncelikle uygulamalı üniversitelerin açılacağı ardından üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin geleceği sonrasında ise üniversitelerin kendi kararına bırakılacağı şeklinde konuşmuştur.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Şu anda ilkokullar açıldı. Önümüzdeki haftadan sonra hazırlık ve 1'inci sınıflara 2, 3, 4 ve 8 ile 12'nci sınıflar da ilave olacak. Bu okulların açılmasının vaka sayılarında ne denli etkili olacağını önümüzdeki haftalar gösterecek bize. Tabi ki olması gereken ya da hedefimiz, yüz yüze eğitimin eskiden olduğu gibi sürdürülmesidir. Bunun yeri ve önemi tartışılmazdır. Ama vaka sayılarında bir artış olması durumu da bunun önüne geçebilecek önlemlerden biri olarak düşünülebilir. Burada üniversiteler açılsa bile öncelik yine uygulamalı bölümlerin öncelikli olması gibi düşünülebilir. Sonrasında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler düşünülebilir. Çünkü üniversiteyi yeni kazanan gençlerimizin üniversitesi, hocaları, kampüsü ve yeni bir şehre taşınıyorsa yaşayacakları şehirle tanışması için bu önemli bir süreç. Ama yine de tedbirlere mutlaka uyulması gerekiyor. Burada da seyreltilmiş ve kademeli bir açılış üniversitelerin kendi alacakları karar doğrultusunda olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki dönem itibariyle vaka sayılarındaki artış göz önüne alınarak üniversitelerin açılacağı konusunda karar alınacağını söyleyen Bakan seyreltilmiş ve kademeli bir şekilde üniversitelerin açılacağı şeklinde konuşmuştur.