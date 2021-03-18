Üniversiteler açılacak mı? Bahar dönemi üniversiteler zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi!

Üniversiteler açılacak mı ile ilgili sorular yakından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin merakla beklediği üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili geçtiğimiz günlerde YÖK'ten açıklama gelmişti. Şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacağı bildirildi. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Bahar dönemi üniversiteler zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gözler üniversitelerdeki son duruma çevrildi. Yükseköğretim Kurulu'ndan bahar dönemi için yeni açıklama beklenirken üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. Tam bu noktada Üniversiteler açılacak mı, üniversiteler açılıyor mu gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Üniversite açılış tarihi ilgili kurumlardan gelecek son açıklama ile belli olacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler açılacak mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin beklediği üniversiteler ne zaman açılacak sorusu Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile belli oldu. Bakanlıktan görüş alan YÖK uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze yapılacağını bildirdi. Diğer yandan YÖK öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği de bildirdi. Bazı üniversiteler ise çevrim içi (online) ve yüz yüze eğitimle ilgili kararlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili yapılan açıklamalar.

Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: "Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.