Üniversiteler açılacak mı 2021? YÖK Üniversiteler yüz yüze mi olacak?

Son Dakika: Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu YKS tercihleirinin olmasıyla beraber gündeme gelmeye devam ediyor. Lisans ve önlisans bölümlerine yerleşecek olan öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ederken yüz yüze eğitim başlayıp başlamayacağını sorguluyor.

Son Dakika: Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu YKS tercihleirinin olmasıyla beraber gündeme gelmeye devam ediyor. Üniversiteler yüz yüze mi olacak? Sorusu pandemi nedeniyle en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Üniversiteler açılacak mı 2021? YÖK Üniversiteler yüz yüze mi olacak? 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı nasıl olacak, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2021?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI GELDİ!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.