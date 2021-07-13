Üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK üniversitelerin açılması ile ilgili neler söyledi? Koronavirüs önlemleri kapsamında okullar online olarak eğitimlere devam etti. Üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?