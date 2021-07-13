Üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
YÖK üniversitelerin açılması ile ilgili neler söyledi? Koronavirüs önlemleri kapsamında okullar online olarak eğitimlere devam etti. Üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz sezon üniversiteler online eğitime geçmiş, sınavlar bile online olarak yapıldı. Peki, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak"
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2021?
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile mücadele ediliyor. Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte bu yıl üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" ifadelerine yer verdi.