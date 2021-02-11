Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş, sınav ve dersler online ortamdan yapılmaya başlanmıştı. Öğrenciler ve aileler üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusunda araştırma yapıyor. Peki, 2021 üniversiteler açılacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere koronavirüse ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Daha sonra alınan kararlara ilgili açıklama yaptı. Çok merak edilen Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılan, konuları da cevaplandı. Peki, Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.