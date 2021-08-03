Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?
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Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ardından yeni dönem bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında araştırmaları sürdürüyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? 2021-2022 Eğitim-Öğretim hayatı ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak ve bu şekilde öğrencilerin hangi üniversiteye gideceği de belli olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim öğretim yılının ardından yeni dönem bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında araştırmaları sürdürüyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? 2021-2022 Eğitim-Öğretim hayatı ne zaman başlayacak?İşte detaylar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Konu ile ilgili detaylar geldikçe haberimizin içerisinde yer alacaktır.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

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