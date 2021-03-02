Üniversiteler açılacak mı? 1 Mart - Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ikinci dönem başlayacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi. Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alan YÖK, uygulamalı eğitim ve teorik eğitim için iki ayrı planlama yaptı. 1 Mart - Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ikinci dönem başlayacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

Üniversitelerin açılacağı tarih, son gelişmeler ile lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından takip ediliyor. MEB'de yüz yüze eğitim için takvim netleşirken, YÖK de üniversiteler için harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamaya göre, şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacağı bildirildi. Öte yandan pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılması da kararlaştırıldı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: "Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

BAKAN SELÇUK YANITLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Üniversiteler açılacak mı? sorusuna Bakan Selçuk, "Bize bağlı olmadığı için karar vermiyoruz ama bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi uygulamalı derslerle açılması yönünde." şeklinde yanıt verdi.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçimiz hafta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.